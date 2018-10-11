Супруга Гогена Солнцева впервые показалась после пластической операции



Екатерина Терешкович перенесла пластическую операцию, восстановление после которой заняло несколько недель. И только сегодня супруга Гогена Солнцева впервые показалась на публике, продемонстрировав кардинальные изменения во внешности, которые никого не оставили равнодушными.

Сегодня многие с недоверием относятся к неравному браку 37-летнего Гогена Солнцева и 63-летней Екатерины Терешкович и считают, что этот союз не будет долгим, несмотря на то, что сейчас пара уверяет широкую публику, что в их отношениях есть все для полного счастья: и любовь, и страсть, и уважение друг к другу.

А недавно Терешкович решила лечь под нож пластического хирурга ради того, чтобы стать моложе и радовать Солнцева. Сегодня Екатерина впервые вышла на публику после проведенной блефаропластики, подтяжки лица и кардинальной смены имиджа, появившись на передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Черное обтягивающее платье с глубоким декольте, белоснежная улыбка, новый цвет волос, — Гоген был очарован новыми внешними данными супруги, но при этом он сетует, что Терешкович, увидев в зеркале новую себя, кардинально изменилась внутренне. Теперь она мало уделяет времени быту, а целыми днями проводят в салонах красоты. Солнцев уже забыл, как выглядит домашняя еда, ему приходится обращаться в службы по доставке питания. Екатерину, по всей видимости, это нисколько не волнует, ведь она полностью увлечена собой.

«Я даже подумать не мог, что мне понадобится домработница, — сетовал Гоген. — Раньше Катя все делала по дому. Сейчас она говорит мне: «У меня маникюр, я не буду мыть посуду».

Новую внешность супруги Солнцева не оценила мать Гогена Людмила Кравцова. Она заявила, что Терешкович нисколько не изменилась внешне. «Ты думаешь, что красивее стала после пластики? Крокодил, страшная, как атомная война!» — заявила Людмила Васильевна.

В студии передачи появилась также дочь Екатерины Терешкович Полина Давыдова. Ранее она была обеспокоена тем, что хирургическое вмешательство негативно отразится на здоровье матери. На протяжении нескольких месяцев Полина не могла связаться с мамой и Гогеном, поэтому считала, что ее нет в живых, и собиралась подавать заявление в полицию о пропаже родительницы.

Терешкович была не слишком рада появлению дочери, отругала ее за неподобающий внешний вид. К слову, Екатерина не собирается принимать участие в жизни Полины и не торопится увидеть своих внуков. «Я совершенно не узнаю маму, она стала другой внешне. Хорошо, что она жива», — отметила Полина.

К слову, не только Давыдова «похоронила» Екатерину Терешкович. О ее смерти, по словам Солнцева, рассказывала пресса. Гоген уверен, что подобную информацию некоторым источникам передавала сама Полина за 500 рублей.

В конце передаче Гоген неожиданно напал на изменившуюся супругу. Выяснилось, что в студию, где проходили съемки, ее подвез незнакомый мужчина, с которым Терешкович мило беседовала. Это не понравилось скандально известному шоумену, который слишком эмоционально выразил ревность.



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