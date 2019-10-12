Меладзе не пришел на вечеринку Брежневой на фоне слухов о его изменах

12.10.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Меладзе не пришел на вечеринку Брежневой на фоне слухов о его изменах
Певица Вера Брежнева устроила пышную вечеринку в Москве в честь запуска собственной капсульной коллекции обуви. Однако супруг артистки, композитор Константин Меладзе, мероприятие проигнорировал.

Брежнева собрала своих известных друзей в бутике Aquazzura, где представила новую линейку итальянской обуви. Среди гостей был замечен Филипп Киркоров, а также модель Лена Перминова. Брежнева и Киркоров активно что-то обсуждали весь вечер.

Однако муж Брежневой за весь вечер так и не появился и не разделил с ней радостное событие. Это произошло на фоне слухов о том, что в семье артистов произошел разлад. По информации СМИ, 56-летний композитор закрутил роман с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Ранее 37-летняя певица, комментируя слухи об изменах мужа, поразилась умению супруга находить время на любовниц. Певица напомнила, что Меладзе руководит продюсерским центром, курирует несколько проектов, работает наставником в музыкальном шоу «Голос», снимает клипы и пишет песни. По ее словам, у мужа просто нет времени ходить налево.

Сообщения о разладе в звездной паре не обошла стороной блогер Лена Миро. Она заявила, что Брежневой, которая, как утверждает пресса, увела Меладзе из семьи, бумерангом «прилетел ответ».

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