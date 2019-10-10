Очевидцы поведали, как выглядит Заворотнюк после выписки



Очевидцы выписки Анастасии Заворотнюк рассказали СМИ, что актриса стала практически неузнаваема.

«Просто страшно смотреть на нее!» — утверждают собеседники портала «Дни.ру».

По их словам, они якобы видели, что звезду везли на каталке, ее лицо скрывали большие темные очки, а на голове была косынка. Свидетели утверждают, что актриса очень сильно поправилась, в ней с трудом можно узнать любимую телезрителями «прекрасную няню». Не совсем понятно, правда, откуда у источников портала взялась такая уверенность в том, что они видели именно Заворотнюк. Не исключено, что они могли просто выдать желаемое за действительное, а это всего лишь очередной фейк.

Ранее концертный директор актрисы от лица семьи попросил прекратить спекулировать на теме болезни Заворотнюк. Однако таблоиды и некоторые Telegram-каналы продолжают публиковать непроверенную информацию. Так, в минувшие выходные Рунет перепугало сообщение о том, что Анастасия умерла.

Официальных данных о диагнозе артистки и ее состоянии нет. Родственники с прессой не общаются. По данным СМИ, у нее диагностировали неоперабельную глиобластому. Такой же диагноз был поставлен певице Жанне Фриске, которая скончалась в 2015 году, отмечает телеканал «360».

Накануне сообщения о выписке Заворотнюк прокомментировала скандальный блогер Елена Миро. Она призналась, что очень хочет, чтобы с актрисой все было хорошо, однако история с тем, что телезвезду увезли из больницы домой, напоминает ей «воскрешение Бари Алибасова». Миро напомнила, что буквально несколько дней назад СМИ сообщали о полиорганной недостаточности Заворотнюк, затем — о смерти, а потом о выписке.

«Серьезно? Так бывает?» — с сарказмом поинтересовалась она.

Врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Игорь Долгополов в свою очередь заявил, что выписка артистки домой совершенно не означает, что она стала чувствовать себя лучше. Эксперт предупредил, что больные глиобластомой редко живут дольше двух лет с момента обнаружения страшной опухоли.

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