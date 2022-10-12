Россиянкам посоветовали отказаться от ванн с пеной

Russf Окт 12, 2022 Интересное

Редактор журнала The Voice Яна Марковская рассказала о том, какой вред могут нанести коже различные косметические средства. Она отметила, что нельзя умываться до состояния «скрипящей кожи», так как в этом случае смывается естественный липидный барьер.

Также бьюти-эксперт рекомендовала женщинам отказаться от скрабов с крупными частицами, которые могут травмировать кожу. Кроме того, Марковская посоветовала любительницам принимать ванну заменить пену на экстракты овса, сои или бобов для большего увлажнения.

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