Россиянкам посоветовали отказаться от ванн с пеной

Редактор журнала The Voice Яна Марковская рассказала о том, какой вред могут нанести коже различные косметические средства. Она отметила, что нельзя умываться до состояния «скрипящей кожи», так как в этом случае смывается естественный липидный барьер.

Также бьюти-эксперт рекомендовала женщинам отказаться от скрабов с крупными частицами, которые могут травмировать кожу. Кроме того, Марковская посоветовала любительницам принимать ванну заменить пену на экстракты овса, сои или бобов для большего увлажнения.

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