Мобилизованные смогут продолжать вести бизнес

Russf Окт 13, 2022 Интересное

В настоящее время закон «О военнослужащих» запрещает одновременное ведение бизнеса и службу в армии. Однако в сложившихся условиях государство решило поддержать экономику и внести некоторые изменения. В частности, предполагается снятие запрета на ведение бизнеса для тех, кто призывается в рамках частичной мобилизации.

Теперь мобилизованным будет предоставляться семидневная отсрочка для передачи дел доверенным лицам. Соответствующее предложение поступило от группы депутатов и сенаторов. В ближайшее время его рассмотрит Государственная Дума России.

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