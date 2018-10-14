15 самых красивых женщин мира 2018 года

Их обожают поклонники, восхищаются их красотой и женственностью, они олицетворяют собой доброту и милосердие. Это все о самых красивых женщинах мира 2018 года, которые влюбили в себя миллионы поклонников.

Красота играет важную роль в жизни каждой женщины, но также важно учитывать и другие качества, например, коммуникабельность, чистосердечность и др. В нашей подборке вы найдете не только фото самых красивых женщин мира, но также успешных, ярких и изысканных леди.

Мы предлагаем определить рейтинг самых красивых женщин мира 2018:

1. Марго Робби

Марго Робби — австралийская актриса. Восхитительная женщина, которая в прошлом году вышла замуж за известного режиссера Тома Аккерли и сейчас они ждут первенца.

2. Скарлет Йоханссон

Скарлет Йоханссон — американская актриса и певица. Эта обворожительная блондиночка точно знает, как покорять мужские сердца.

3. Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон — американская актриса кино и телевидения, кинорежиссёр и продюсер. Она уж точно знает, как покорять сердца лучших мужчин.

4. Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл — британская актриса. Сексапильная красотка, сердце которой свободное после развода с Леном Уайзманом.

5. Меган Фокс

Меган Фокс – американская актриса и фотомодель. Красивая жгучая брюнетка, которая покорила сердца многих мужчин, но ее сердце уже занято Брайаном Остином Грином.

6. Анджелина Джоли

Анджелина Джоли — американская актриса, кинорежиссёр и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН.Изысканная леди, отличная супруга красавчика Брэда Питта и хорошая мать шести детей



7. Шерил Коул

Шерил Коул — британская певица, автор песен, танцовщица, актриса, модель, филантроп. Она привлекательная женщина и просто хороший человек.

8. Адриана Лима

Адриана Лима – известная бразильская супермодель, а также многие ее знают как одну из ангелов Victoria’s Secret, и лицом компании Maybelline. Ее фигура остается сногсшибательной даже после рождения двоих детей.

9. Ирина Шейк

Ирина Шейк – известная во всем мире российская супермодель. Привлекательная Ирина покорила сердце самого завидного жениха — Брэдли Купера



10. Джессика Бил

Джессика Бил — востребованная американская актриса, модель и певица. Очаровательная женщина, хороша жена и заботливая мамочка. И как же ей удается всё совмещать?



11. Ксения Сухинова

Ксения Сухинова – русская модель, победительница конкурсов Мисс Россия (2007) и Мисс Мира (2008). Милая блондиночка о личной жизни, которой известно очень мало, но в последнее время она часто появлялась на публике в сопровождении Димы Билана.



12. Герцогиня Кембриджская

Кэтрин Элизабет Миддлтон, герцогиня Кембриджская – супруга герцога Кембриджского Уильяма. Герцогиня влюбила в себя многих людей во всем мире своей добротой и искренностью, поэтому часто ее сравнивают с принцессой Дианой.



13. Мерьем Узерли

Мерьем Узерли — турецко-немецкая актриса и модель, более известная как Хюррем-султан в сериале «Великолепный век». Она отлично совмещает работу и воспитание своей дочурки Лари.



14. Ребекка Холл

Ребекка Холл – одна из лучших британских актрис. Её сердце уже занято актером Морганом Спектором, с которым они поженились еще в 2015.

15. Наталья Водянова

Наталья Водянова — российская супермодель, актриса и филантроп, соинвестор мобильного приложения Flo Period Tracker. Очаровательная девушка завоевала доверие людей не только своей красотой, но и своей прекрасной душой



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