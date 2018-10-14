Петросяну и Степаненко нечем оплачивать жилье

14.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Петросяну и Степаненко нечем оплачивать жилье
Евгений Петросян и Елена Степаненко не могут заплатить за "коммуналку" из-за ареста их счетов. Об этом сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Адвокат напомнил, что суд наложил арест на имущество и счета юмористов в рамках обеспечительных мер. Однако в ходе последнего судебного заседания Жорин обратился к судье с просьбой разморозить счета Петросяна и Степаненко, так как артистам нечем платить за квартиру и коммунальные услуги.

«Судья удивилась, хотя сама принимала решение об аресте счетов, но решать вопрос не стала, а сразу отложила заседание потому, что имущество описано, но акт описи не готов», — сказал адвокат в комментарии РИА Новости.

Напомним, в начале июля Елена Степаненко и Евгений Петросян подали иск о разводе и разделе совместно имущества. Артисты состояли в браке более 30 лет. По словам юмористов, их развод является «житейским делом».

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