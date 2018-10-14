8 самых ярких и успешных провинциалок из «Дома-2»

Это 8 самых красивых, ярких и успешных участниц "Дома-2", которые приехали покорять Москву из глубинки.

На «Дома-2» люди становятся не только более известными, но и более привлекательными. Ни для кого не секрет, что продюсеры оплачивают участникам стилистов, визажистов, стоматологов и даже пластических хирургов. Мы собрали, на наш взгляд, самых ярких и успешных бывших участниц «Дома-2» из провинции.

Нелли Ермолаева

Нелли родилась в городе Новокуйбышевск. На телепроект девушка пришла в 2009-м. Там она и встретила своего первого мужа Никиту Кузнецова.

Эта страстная пара стала одной из самых ярких на телепроекте. После двух лет брака Нелли с Никитой развелись, в качестве причины назвав бытовые сложности.

Девушке удалось построить карьеру телеведущей и создать собственный бренд одежды. Сейчас Ермолаева замужем за известным ресторатором Кириллом Андреевым. 9 февраля этого года родила первенца в Майами.

Валерия Фрост

Валерии Демченко 24 года, она родом из города Луганска. На проекте девушка построила отношения с Захаром Саленко. Эта взрывная пара наделала много шума на телестройке.

В реальной жизни отношения пары не сложились. Захар оказался не самым трудолюбивым мужчиной. Фрост после расставания рассказала поклонникам, что мечты Захара о ювелирном бизнесе, ателье по пошиву одежды, а также путешествиях по миру так и остались лишь его мечтами и вряд ли они когда-нибудь осуществятся.

Валерия много работает, сама себя обеспечивает и помогает маме. У Фрост свой бутик одежды, а также предприимчивая красотка через Instagram распродает свою старую одежду и аксессуары.

Дарина Маркина

Дарина родом из Пензы, пришла на «Дом-2» в 2017 году и практически сразу покорила старичка проекта Никиту Кузнецова. До прихода на проект красавица часто мелькала в рекламных блоках на стендах Пензы и местных телеканалах.

На телешоу Никита и Дарина выиграли квартиру в Москве, а покинув его открыла совместный цветочный бизнес.

Дизайном букетов, закупкой цветов и прочими нюансами будет заниматься именно Дарина, которой и предстоит руководить их семейным делом.

Юлия Салибекова

Юлия Салибекова родилась и выросла в Краснодаре, ее девичья фамилия Колисниченко. У нее есть сестра-близнец Катя, с которой они вместе пришли на проект в 2010 году.

На проекте Юля нашла свою любовь – восточного красавца-мужчину Тиграна Салибекова. Но отношения складывались не самым радужным образом, пара то сходилась, то расходилась. Тигран сомневался в своих чувствах к девушке.

Семье Салибековых удалось преодолеть все трудности, Тигран осознал свои ошибки, и пара все-таки поженилась. Сейчас они вместе воспитывают двух сыновей – Ролана и Эльдара. Молодая чета выступает на различных мероприятиях, имеет успешный караоке-клуб.



Алена Водоноева

Алена Водонаева приехала на телепроект из Тюмени в 2004 году и прожила там целых 3 года, заслужив звание самой скандальной участницы. Девушка приехала на проект к Степану Меньщикову. Их эксцентричная пара помогла девушке быстро заработать популярность.

После ухода с реалити-шоу Алена вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева, от которого родила сына. Но в браке пара прожила недолго и меньше чем через 2 года развелась. В прошлом году Алена вышла замуж за питерского диджея Алексея Косинуса. Счастливая пара старается как можно меньше говорить о своей личной жизни.

На сегодняшний день Водонаева может похвастаться успешной карьерой телеведущей. Девушка часто мелькает на обложках глянцевых журналов и ведет популярный блог в Instagram.

Виктория Боня

12 лет назад никому не известная девушка из города Краснокаменск пришла на проект «Дом-2».

На проекте Виктория Боня строила отношения с бывшим парнем Алены Водонаевой, Степаном Меньщиковым. Громогласные скандалы парочки благоприятно сказывались на рейтингах, поэтому Виктория прожила в периметре почти год.

После «Дома-2» Боня состояла в гражданском браке с сыном ирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом, от которого родила дочку, но в прошлом году пара рассталась. Сейчас Виктория – известная на всю страну телеведущая и светская львица.

Дарья Пынзарь

Дарья Черных родилась в маленьком украинском городке Енакиево. В конце 2007 года юная девушка впервые появилась на телевизионной площадке «Дома-2». Даша заявила, что она девственница и собирается строить только серьезные отношения.

Ее избранником стал Сергей Пынзарь. Сергею и Даше удалось создать одну из самых крепких пар на проекте. Во время нахождения в периметре Сергей и Даша поженились и родили двоих сыновей.

Сейчас за судьбой пары следит миллионная армия поклонников. Пынзари с успехом управляют семейным бизнесом, у них своя сеть бутиков и студия маникюра. Семья живет в огромном коттедже и много путешествует.

Наталья Варвина

Наталью можно назвать одной из самых удачливых участниц телепроекта. Простая девушка из Волгограда безуспешно пыталась найти свою любовь на проекте почти 4 года.

«Построить» любовь у Варвиной все-таки получилось, но не с участником шоу, а с продюсером проекта Алексеем Михайловским.

После свадьбы Наталья начала работать бок о бок со своим мужем, начиная с должности концертного директора «Дома-2». В прошлом году Алексей покинул должность продюсера телепроекта, жена полностью поддержала его решение. Сейчас Наталья продолжает работать не телестройке и в скором времени планирует стать мамой.



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