Анна Семак призналась, что в детстве ее часто называли сумасшедшей

14.10.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Анна Семак призналась, что в детстве ее часто называли сумасшедшей
Жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака рассказала, что в детстве над ней смеялись, а в юности называли «Аня ку-ку». Об этом Анна Семак сообщила в своем Instagram.

Сегодня в социальной сети Анны появился пост, в котором она поделилась, почему собирается усыновить темнокожего ребенка, как отреагировали близкие на удочерение ребенка со сложным диагнозом и как на ее амбиции и мечты реагировали школьные товарищи.

«В детстве надо мной очень часто смеялись и называли сумасшедшей оттого, что я говорила невообразимые вещи», — пишет Анна.

По словам Анны, она и в более старшем возрасте пугала сверстников своим грандиозными планами, которые никак не могли уложиться в их головах.

«В юности ко мне прочно прилепилось прозвище «Аня ку-ку», потому что я продолжала пугать людей своими грандиозными планами, никак не укладывающимися в их сознании», — делится жена Семака

Семак рассказала, что и сейчас ее порой называют сумасшедшей. Но Анну эту ни капли не трогает, так как многих по-настоящему великих людей тоже считали сумасшедшими.

«Я согласна быть больной и сумасшедшей, «ку-ку» и кем угодно еще — неважно, потому что в нашей палате номер шесть компания подобралась вполне симпатичная. <…> Сумасшедшими при жизни считались Достоевский, Гоголь, Толстой, Горький, Есенин, Хемингуэй», — заключила Анна.

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