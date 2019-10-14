Миро обвиняет семью Заворотнюк в желании нажиться на ее болезни



Семье актрисы Анастасии Заворотнюк вместо борьбы с ложными сенсациями следовало бы выпустить подробный комментарий о состоянии артистки, чтобы прекратить поток слухов. Об этом заявила блогер Лена Миро.

Больше месяца в аккаунте актрисы в Instagram не было записей. Однако недавно семья Заворотнюк опубликовала несколько постов, в одном из которых опровергла информацию журналистов о поставленном артистке диагнозе и показала на снимках, как СМИ настойчиво преследуют ее родных.

«Если ты действительно хочешь, чтобы окружающие перестали строить догадки, а СМИ придумывать кликбейт-заголовки, поди и скажи людям правду», — отреагировала Миро.

Блогер подчеркнула, что всего одного заявления от родных Заворотнюк хватило бы, чтобы спекуляции на этой истории прекратились. Молчание же родственников дает пищу слухам, добавила она.

На ее взгляд, семья Заворотнюк прекрасно это понимает, но не делает по простой причине — пытается привлечь к себе внимание. Миро обвинила родных артистки в желании нажиться на ее болезни.

«Это или пиар, или желание собрать денег, или еще что-то подобное», — констатировала Миро.

Ранее с подобным призывом выступили и фанаты артистки. В многочисленных комментариях в Instagram они попросили родных Заворотнюк прекратить поток слухов о ее состоянии и раскрыть правду.

Информация о том, что Заворотнюк тяжело больна, появились в прессе в начале сентября, напоминает Infox.ru. Фанаты стали переживать, поскольку актриса пропала из социальных сетей, перестала появляться на публике.

СМИ предположили, что медики диагностировали четвертую стадию рака головного мозга, и начали перебирать причины, по которым болезнь могла произойти, передает «Ридус».

Однако официально родные артистки не комментируют ее состояние. В связи с этим вокруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» появляется все больше и больше слухов.

В поддержку Заворотнюк ее друзья сделали отдельную страницу в Instagram, однако ее вскоре заблокировали, поскольку высокая активность пользователей показалась соцсети подозрительной.

Ранее известный телеведущий Отар Кушанашвили призвал оставить тяжелобольную Заворотнюк в покое.

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