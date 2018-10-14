За участие в «Модном приговоре» Дана Борисова поплатилась волосами

Новым экспериментом для телеведущей стало участие в программе "Модный приговор". Но, как выяснилось, эта попытка обернулась для нее печальными последствиями. На следующий день после преображения теледива выбежала на улицу в несвойственном ей головном уборе и устремилась в ближайший салон, чтобы вычесать «килограммы пудры для начеса», снять наращенные на челку пряди и сделать восстановление кератином.

В своем микроблоге ведущая посетовала, что сотрудники шоу обвиняют ее во вранье: якобы историю об испорченной прическе она выдумала, чтобы «вымогать у них 10 тысяч на хоть какое-то минимальное лечение волос». Но подписчики уверены, что эта ситуация должна разрешиться в ее пользу, ведь, судя по опубликованным в сторис «Инстаграма» фото и видео, на ее голове приключилась настоящая катастрофа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🌴🔥😍Доброго вечера )))Ну а вы ,готовы к переменам? Вместе с @modniy.tv 🔥😃✈️ на второй день наконец то отважилась выйти из дома)))На голове ГОЛОВНОЙ УБОР Zara 😃💣,подскажите,как он правильно называется?СРОЧНО В ЛЮБИМЫЙ САЛОН РЯДОМ С ДОМОМ @studiabello 💖 ,попытаться помыть волосы,вычесать килограммы пудры для начёса 😂😂😂,Снять нарощенные на челку пряди и сделать любимое #кератиновоевосстановление 👍 Остальные потрясающие наряды 19 октября #модныйприговор #первыйканал🇷🇺 #самуивстречай✈️ Большое спасибо за поддержку на съемках обвинителя @dasha__pirozhkova 😘,Я НЕ ОБИДЕЛАСЬ , @ruslangromov 💖, @adelsergeenkova 💋, @mikhalitskaya ❤️💜, @polinaaxenova2007 , #люблю #ледисовершенство☂️ #данаборисова #яверю🙏 #довстречивэфире Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) 9 Окт 2018 в 8:13 PDT

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