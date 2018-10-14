У Ларисы Гузеевой умерла мама

Долгое время мама телеведущей серьезно болела. Еще недавно Лариса Гузеева рассказывала, что Альбине Андреевне стало хуже, а буквально несколько минут назад дочь Гузеевой сообщила, что ее бабушки не стало.

59-летняя Лариса Гузеева с большой любовью и уважением относится к маме Альбине Андреевне. В последнее время телеведущая посвящала ей много трогательных строк в своем микроблоге, а несколько дней назад Гузеева рассказала подписчикам, что ее мама больна и находится под пристальным вниманием врачей.

Сегодня Альбины Андреевны не стало. Об этом несколько минут назад в своем микроблоге сообщилась дочь Гузеевой, Ольга Бухарова. «Прощай. Ты навсегда в моем сердце», — написала 18-летняя Ольга, которая поддерживала любимую бабушку на протяжении всего лечения.

К слову, слухи о смерти матери Гузеевой появились после того, как внезапно были приостановлены съемки передачи «Давай поженимся». Многие посчитали, что инициатором этого стала именно телеведущая, однако руководство канала поспешило опровергнуть подобные доводы.

«Съемки действительно отменили, но по техническим причинам. Отмена никак не связана с Ларисой Гузеевой, тем более с ее матерью. Хотя мы знаем, что она очень плоха, и состояние здоровья вызывает серьезные опасения. Без любимой передачи зрители в любой случае не останутся – программа снимается блоками, сразу несколько выпусков, поэтому запас есть», — сообщили представители Первого канала.

Напомним, в прошлом Альбина Андреевна работала обычной учительницей, на ее хрупкие плечи выпадало немало серьезных испытаний: в возрасте трех лет не стало ее сына Олега, а чуть более двадцати лет назад она потеряла супруга, отчима Ларисы Гузеевой, Виктора Макурина. Телеведущая так и не рассказала подписчикам, какой болезнью страдала ее мама, зато она не скрывала, что очень переживает за родительницу, когда та находилась в больнице.

«Моя дорогая девочка с бабулей. Моя мамочка, моя драгоценная, моя маленькая, моя деточка, моя крошечка, моя любимая, мы тебя не отпустим!» — писала Гузеева в Инстаграме.

К слову, на Первом канале, где работает Лариса Гузеева, сообщили, что она не отказывается от работы на телевидении из-за непростой ситуации в семье, а новые съемки перенесены на другой срок из-за технических неполадок.



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