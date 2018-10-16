Стала известна причина срочной госпитализации Стаса Пьехи



Певец Стас Пьеха в соцсети рассказал о том, что оказался в больнице. Он поделился снимком из медучреждения.

В комментариях к своим постам он указал и причину госпитализации: артист признался, что у него диагностировали острый панкретит.

Певец успокоил своих поклонников, что продолжит радовать их своими песнями.

"Жить я буду, петь тоже", — написал Пьеха под фото из больницы.

Ранее было опубликовано видео, на котором артист лежит на больничной койке. Сам он пошутил, что немножечко побудет в санатории.



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