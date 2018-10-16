СМИ узнали о госпитализации Юрия Стоянова

Российский актер Юрий Стоянов оказался в больнице, пишет "РЕН ТВ".
Согласно данным СМИ, артисту планируют провести операцию.
Причины операции не уточняются.
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Российский актер Юрий Стоянов оказался в больнице, пишет "РЕН ТВ".
Согласно данным СМИ, артисту планируют провести операцию.
Причины операции не уточняются.
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