СМИ узнали о госпитализации Юрия Стоянова

16.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

СМИ узнали о госпитализации Юрия Стоянова
Российский актер Юрий Стоянов оказался в больнице, пишет "РЕН ТВ".

Согласно данным СМИ, артисту планируют провести операцию.

Причины операции не уточняются.

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