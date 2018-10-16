Супруга Гогена Солнцева бросила его после «пластики»



63-летняя Екатерина Терешкович очень преобразилась внешне после хирургического вмешательства, а также поменялась и внутренне. Теперь она не заботится о супруге, 37-летнем Гогене Солнцева, как прежде, а накануне Терешкович и вовсе ушла из дома.

Окружающие скептически относятся к брачному союзу Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович, однако сами супруги уверяют, что в их семье все хорошо, между ними царят гармония и взаимопонимание. А недавно Екатерина решила доказать любовь к Гогену, изменив себя ради мужа внешне: Терешкович легла под нож пластического хирурга. Ей сделали подтяжку век и круговую подтяжку лица. Терешкович даже не испугали возможные последствия после оперативного вмешательства, ведь идти на подобный в шаг в 63 года — очень рискованно.

К счастью, все прошло хорошо, и новая Терешкович появилась на публике в новом образе. Солнцев был рад переменам во внешности супруги, однако его удручало одно: теперь Екатерину не волнует домашнее хозяйство, она занята исключительно своей внешностью, да и в салоны красоты ходит теперь практически каждый день. Накануне Терешкович вовсе ушла из дома. Об этом Гоген рассказал в своем микроблоге.

«Катерина у нас человек сложный. Когда припрет, хочет побыть в одиночестве, (до сих пор не знаю, что с ней). Куда-то ретировалась, когда узнала, что Светлана собирается приехать. Ну, а вечером появилась Света, разрядила обстановку, повеселила меня, хотя Катя до сих пор не может с ней помириться. Ну что ж, моя дорогая жена, это твое дело! А всем желаю того, чтобы ближайшие родственники никогда не ругались и всегда жили в ладу», — написал шоумен.

Напомним, новую внешность супруги Солнцева не оценила мать Гогена Людмила Кравцова. Она заявила, что Терешкович нисколько не изменилась внешне. «Ты думаешь, что красивее стала после пластики? Крокодил, страшная, как атомная война!» — заявила Людмила Васильевна.

О переменах во внешности матери также высказалась ее дочь Полина Давыдова. Ранее она была обеспокоена тем, что хирургическое вмешательство негативно отразится на здоровье матери. На протяжении нескольких месяцев Полина не могла связаться с мамой и Гогеном, поэтому считала, что ее нет в живых, и собиралась подавать заявление в полицию о пропаже родительницы. Полина убедилась, что с мамой все хорошо, теперь, по ее мнение, Терешкович стала совсем другой. К слову, у Екатерины и ее наследницы сложились не слишком теплые отношения. Давыдова то и дело жалуется, что мать на помогает ей и своим внукам.



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