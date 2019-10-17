Муж год тратил богатства Милявской на красивую любовницу



Известие о том, что Лолита Милявская рассталась с мужем, было похоже на гром среди ясного неба. А когда выяснилось, что у него была любовница, разразился скандал. Некрасивая история обрастает подробностями: якобы Дмитрий Иванов год тратил деньги Лолиты на зазнобу.

С пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, Лолита Милявская прожила почти десять лет. И вдруг летом эксцентричная певица объявила о расставании с супругом. По признанию артистки, она надеялась на примирение, но теперь все изменилось.

До звезды дошли слухи, что Иванов переехал к 40-летней бизнесвумен из Белоруссии. По некоторым данным, Ольга Кулиева живет в Москве, руководит клиникой, специализирующейся на инъекционной косметологии, воспитывает 14-летнюю дочь.

Увидев фото мужа (пара еще не оформила развод) с новой зазнобой, Лолита с иронией отметила, что Дмитрий щеголяет в вещах, которые ему купила она. Тем самым Милявская подтвердила, что все эти годы Иванов был у нее на содержании.

В близком окружении певицы рассказали, что Дмитрий дает уроки по сквошу, но клиентов у него немного. При этом рядом со знаменитой женой он привык к красивой жизни: брендовым вещам, дорогим автомобилям и курортам, хорошему сервису.

"Лолита не знала, что муж ей изменял на протяжении года, отлучаясь из дома под предлогом выездных турниров", – цитирует осведомленного человека сайт "Комсомольская правда". И все это время Иванов якобы тратил деньги Милявской на дорогие подарки для эффектной любовницы.

"Я верила в его искренность. Пусть будет счастлив. Он не первый и не последний. Мне не жаль, что так вышло. Я перекрестилась. И без мужчины не останусь. Впрочем, я и сейчас не одиночка", – заявила Лолита Милявская на своей странице в "Инстаграме".



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