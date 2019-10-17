«В сознании и улыбается»: последние новости о здоровье Заворотнюк



Достоверных сведений о состоянии Анастасии Заворотнюк нет. Семья актрисы выдает информацию дозировано, поэтому вокруг "прекрасной няни" ходит масса кривотолков и откровенных спекуляций. "Дни.ру" обратились к знаменитому московскому колдуну Артему Бесову с просьбой сделать расклад на картах Таро и рассказать, что происходит со звездой.

"Вижу, что она в мире живых. Не парализована, находится в сознании и даже иногда пытается улыбнуться", – заверил Бесов. Однако делать прогнозы колдун наотрез отказался, посоветовав всем успокоиться и прекратить шумиху. "Перестаньте программировать негатив, говорить и писать о ее смерти. О дне и часе не знает никто", – отметил Артем.

Впрочем, он признал, что магия в случае Заворотнюк бессильна: никакие обряды не избавят ее от рака. Как и любого другого человека, у которого последняя стадия онкологического заболевания. По словам Бесова, судя по картам Таро, можно отсрочить страшный конец, но не избежать его.

"Никогда не верьте обещаниям провидцев, магов и чародеев победить рак на каком-то духовном уровне или исцелить от этой болезни. Это сказки для выманивания денег из отчаявшихся людей и их родных", – предостерег колдун.

Магия где-то может помочь не заболеть, но, если рак диагностирован – обращаться нужно только к медикам, пояснил Бесов. Целителей-мошенников, которые дают напрасные обещания обреченным больным и берут с них деньги, в эзотерическом мире презирают.

Напомним, что близкие Анастасии Заворотнюк опровергли данные, которые преподносились прессой как факты: "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!"



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