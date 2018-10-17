Суд отказал Тарасову в рассмотрении иска о пересмотре размера алиментов

Преображенский суд столицы отказал футболисту "Локомотива" Дмитрию Тарасову в рассмотрении его иска к бывшей супруге Оксане о размере алиментов. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной стал факт того, что требования об уменьшении суммы взысканий со спортсмена не входят в компетенцию данного суда.

Ранее стало известно о том, что Дмитрий Тарасов подал иск в суд на свою бывшую жену. Он требовал уменьшить размер алиментов в четыре раза и пересчитать сумму долга. Всего же футболист задолжал экс-супруге 15 миллионов.



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