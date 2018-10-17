10 самых богатых женщин-актрис

Если актриса успешна, она может заработать очень хорошие дденьги. Они обладают талантом, трудолюбием и возможно немного удачей. Просмотрите этот список, и узнаете кто из актрис самая богатая в мире.

1. ДИНА МЭРИЛЛ Состояние : $5.1 МЛРД.

Старейшая и самая богатая в списке Дины Меррилл. Она была любимицей 50-х и 60-х годов, сыграла несколько главных женских ролей в голливудских фильмах, таких как «Операция „Нижняя юбка“». Ее состояние появилось благодаря тому что она была единственной дочерью основательницы Post Foods Марджори Мерриветер Пост (одной из самых богатых женщин начала двадцатого века) и её второго мужа, биржевого маклера с Уолл-стрит Эдварда Фрэнсиса Хаттона.

2. ДЖЕССИКА АЛЬБА Состояние: $200 МЛН.

Джессика Альба — очень успешная актриса снявшаяся в большом количестве фильмов и телесериалов. Ее актерская карьера принесла ей состояние в $200 млн, также она основала The Honest Company — компанию по производству потребительских товаров, нетоксичные продукты домашнего обихода. В настоящее время компания оценивается в 1 млрд. долларов и собирается выйти на IPO в ближайшем будущем, так что ее состояние может очень быстро вырасти.

3. САНДРА БУЛЛОК Состояние: 200 $МЛН.

Сандра Буллок, достигла такого пика в своей карьере, что она работает только тогда, когда хочет и только в тех проектах, которые ей нравятся. Ее самый недавний фильм с Джорджем Клуни, гравитация, собрал более 250 миллионов долларов. Ей заплатили 56 миллионов долларов за один фильм, что делает ее самой высокооплачиваемой актрисой в мире.

4. ДЖУЛИЯ ЛУИС-ДРЕЙФУС Состояние: 200 $МЛН.

Ее карьера помогла ей заработать 200 миллионов долларов. Джулия выиграла «Золотой глобус» и 5 премий «Эмми» за актерскую карьеру. Тем не менее, она тоже дочь миллиардера Жерарда Луиса-Дрейфуса так что вполне возможно, ее состояние может увеличиться, когда она получит наследство.



5. ДЖУЛИЯ РОБЕРТС Состояние: $175 МЛН.

Джулия Робертс получает 25 миллионов долларов за фильм, и является одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. Журнал People в 11 раз назвал ее одной из самых красивых людей на планете и ее фильмы собрали в прокате больше 2 миллиардов долларов. Она также выиграла «Оскар» за роль в фильме «Эрин Брокович».

6. ДЖЕННИФЕР ЭНИСТОН Состояние: $150 МЛН.

Дженифер Энистон, без сомнения, один из самых известных комедийных актрис в современном Голливуде. Она была звездой весьма успешного сериала «Друзья». В финале сезона шоу Энистон зарабатывала за эпизод $1 млн., что делает ее одной из самых высокооплачиваемых телевизионных актрис в истории.

7. АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ Состояние: 145 $МЛН.

Анджелина Джоли не только талантливая актриса, заработавшая 19 миллионов долларов за роль в фильме Малефисент, она тоже преданный активист. Джоли путешествует по миру, выступая по вопросам прав человека.



8. ДЖЕЙН ФОНДА Состояние: $120 МЛН.

Джейн Фонда-известная актриса, чьи многочисленные роли принесли ей кругленькую сумму денег. Она дочь Генри Фонды, обладательница двух премий «Оскар», «Эмми» и семь «золотых глобусов». Тем не менее, большинство людей знают ее как Ханой Джейн за то, что она встала на сторону черных пантер во время войны во Вьетнаме. В дополнение к своей актерской карьере она также заработала деньги благодаря несколько фитнес — видео.

9. КЭМЕРОН ДИАЗ Состояние: 90 $МЛН.

В 2013 году Кэмерон Диас была названа самой высокооплачиваемой актрисой за 40. Всем известны ее комедийные роли, в том числе «Маски», «Все без ума от Мэри» и «Очень плохая училка». Однако, она также снялась в нескольких драматических ролях и принимала участие в озвучке «Шрека». Ее самый недавний фильм «Другая женщина», принес ей 19 миллионов долларов.

10. СОФИЯ ВЕРГАРА Состояние: 85 $МЛН.

София Вергара остается самой высокооплачиваемой телевизионной актрисой уже третий год подряд. Она заработала в прошлом году 37 миллионов долларов, что ставит ее выше, чем самый высокооплачиваемый телевизионный актер Эштон Катчер.



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