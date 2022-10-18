Спутники будут наблюдать за ростом риса

Российские и китайские специалисты совместно разработали новую методику, с помощью которой они рассчитывают повысить урожайность риса. Речь идет об использовании мультиспектральной спутниковой съемки. По словам экспертов, этот вид наблюдения позволяет определить минеральный состав почвы, а также уровень освещенности и увлажненности.

Таким образом, с помощью нового метода специалисты смогут выбирать наиболее подходящие участки для рисоводства. Также новая методика может оценивать здоровье растений и, как следствие, прогнозировать урожай.

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