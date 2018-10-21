Актер Дмитрий Солодовник умер в возрасте 39 лет

21.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Актер Дмитрий Солодовник умер в возрасте 39 летАктер скончался на сороковом году жизни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.

"Опытный артист, но совсем молодой человек — 12 января 2019 года ему исполнилось бы всего-то 40 лет. <…> Обаятельный, озорной, пластичный, в самом расцвете молодости", — пишет пресс-служба театра.

Причины смерти не уточняются. О дате и месте прощания с актером будет известно позже.

Дмитрий Солодовник окончил ВТУ имени Щепкина. В 1999 году его приняли в труппу Малого театра. За 20 лет работы он исполнил 26 ролей, среди которых — Митрофанушка в "Недоросле", Елеся в "Не было ни гроша, да вдруг алтын", Дормедонт в "Поздней любви". Главной в его карьере стала роль Хлестакова в "Ревизоре": за нее артист получил премию правительства России.

Также Солодовник запомнился зрителям по таким фильмам, как "С Дона выдачи нет", "Горе от ума", короткометражкам "Анафора", "В ожидании…" и сериалам "Пятницкий" и "Завещание Ленина".

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