Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали об их страшной болезни



Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова раскрыли правду о заболевании, которое настигло их обоих. По словам звездной пары, симптомы недуга никак себя не проявляют, поэтому и диагностировать проблему вовремя всегда так сложно.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова женаты уже 20 лет. Супруги работают и отдыхают вместе, ничуть не уставая от постоянного общения друг с другом. Для поклонников же пара давно стала настоящим олицетворением семейной идиллии.

Именно поэтому новость о серьезном диагнозе, который был поставлен артистам еще несколько лет назад, стала настоящей неожиданностью для фанатов. Рыбин и Сенчукова поначалу хотели скрывать недуг от окружающих, но потом поняли, что его обсуждение может помочь людям, столкнувшимся с той же проблемой.

«Когда мы узнали о болезни, у нас была самая фиговая ночь в нашей жизни. Мы прорыдали несколько часов, волновались», — рассказал Рыбин.

Пока неизвестно, чем именно больны популярные артисты, но они отметили, что вынуждены регулярно проходить медицинское обследование. «Главная проблема вот этого в том, что оно не болит и никак не выражается», — признался Виктор.

Сейчас поддержку звездам оказывает их сын, 19-летний Василий, который также активно занимается музыкой. Наследник Рыбина и Сенчуковой знает про их проблему и очень переживает за родителей.

«Да, Васе мы сказали. Он переживает конечно, но ничего не поделаешь», — поделился Рыбин с Лерой Кудрявцевой.

К слову, Василий уже познакомил родителей со своей возлюбленной, и теперь они общаются парами. Звезды во всем поддерживают наследника и не сомневаются в его музыкальном таланте. Помимо обсуждения серьезного диагноза в эфире программы «Секрет на миллион» 20 октября артисты расскажут и о том, как зарождалась их любовь. Виктор Рыбин до встречи с Сенчуковой был женат дважды, а от второго брака у него даже есть дочь Мария. С наследницей лидер группы «Дюна» поддерживает очень теплые отношения, стараясь максимально часто общаться с ней.

Рыбин не любит вспоминать о том, что в начале их отношений с Натальей, он был еще женат. Новое чувство оказалось настолько сильным, что артист вскоре решил уйти из семьи. Об этом он так ни разу и не пожалел, ведь чувства к Сенчуковой становятся все крепче и крепче с каждым днем. Также Виктор благодарен бывшей жене за то, что она нашла в себе силы не настраивать против него дочь и позволить им нормально общаться.

Поклонники Рыбина и Сенчуковой надеются, что несмотря на тяжелый диагноз, артисты продолжат активно работать и выступать. Сами же музыканты не устают повторять, что секрет их долговечности их брака заключается именно в гармоничном совместном сотрудничестве.



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