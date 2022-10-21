Финская фармкомпания планирует уйти из России

Russf Окт 21, 2022 Интересное

В настоящее время многие западные компании покинули российский рынок. Необходимость этого была связана с действием санкций и нарушением логистики. Однако ситуация не касалась ввоза лекарств.

Первой зарубежной фармкомпанией, которая приняла решение покинуть Россию, стала финская фирма Orion Pharma. Она работала на территории Российской Федерации в течение 15 лет. На данный момент компания планирует закрыть представительство в России.

Источник, близкий к руководству фирмы, сообщил, что сейчас идет процесс увольнения сотрудников местного подразделения. Офис компании в России может закрыться до конца текущего года.

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