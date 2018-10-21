Гитарист группы «Нэнси» озвучил причину смерти солиста

21.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Гитарист группы "Нэнси" озвучил причину смерти солиста
Причиной смерти солиста группы "Нэнси" Сергея оказалась внезапно появившаяся болезнь. Об этом, как передает РБК, сообщил гитарист коллектива Алексей Цыплаков.

"В больнице умер. Это было внезапно очень", — приводит слова музыканта агентство. О какой именно болезни идет речь, он уточнить не смог.

О смерти 32-летнего Сергея Бондаренко РИА Новости сообщил в минувший четверг музыкант Алексей Горбашов.

Российская и украинская поп-рок группа "Нэнси" создана в 1992 года автором-исполнителем Анатолием Бондаренко в городе Константиновка Донецкой области. Наибольшую известность команда получила благодаря композиции "Дым сигарет с ментолом". Всего в дискографии группы насчитывается 23 альбома. Сергей Бондаренко вошел в состав группы в 2000-х годах, став новым фронтменом коллектива.

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