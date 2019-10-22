Марго Овсянникова получила в подарок автомобиль за 8 миллионов

Не так давно Марго Овсянникова была жестоко избита на корпоративе. Одна из гостей вечера приревновала звезду к певцу и несколько раз ударила головой о сцену. В итоге Марго была доставлена в больницу. Впрочем, настроение потерпевшей довольно быстро поднял ее поклонник — сын одного олигарха.

Молодой мужчина вручил Овсянниковой ключи от джипа марки Mercedes за 8 миллионов рублей. Марго сразу стало лучше. Таким образом, кавалер пытался утешить девушку.

«Конечно, я безумно обрадовалась, — рассказала «СтарХиту» Марго. — А кто бы не обрадовался? Машина просто классная, а вот голова до сих пор побаливает…»

К слову, этот человек уже не в первый раз щедро одаривает блондинку. Так, он уже вручал ей бриллиантовые украшения за 50 тысяч долларов. Мужчина настроен решительно. Правда, Марго пока не хочет называть имя избранника. Как говорится, счастье любит тишину.

Напомним, что с сыном олигарха бывшая участница «ДОМа-2» познакомилась в караоке-баре. В отличие от других мужчин, которые обращают внимание на внешние данные Марго, новый кавалер оказался впечатлен вокальным талантом блондинки.

«Я просто пошла в караоке, ни на что не рассчитывала. Он отдыхал там с друзьями. Ему очень понравилось, как я пою. После очередного выступления он подошел ко мне, познакомились. Новый ухажер уверен, что мне нужно менять репертуар, искать более глубокие и сильные песни. Так что ждите смены имиджа», — рассказывала Овсянникова.

По словам звезды, она была шокирована стоимостью украшений.

«Это комплект — кольцо и сережки. Он сразу поинтересовался, может ли сделать мне такой подарок. Колечко оказалось немного большим, поэтому мы обратились в ювелирный салон, где его уменьшили под мой размер», — поделилась эмоциями Овсянникова.

Марго не скрывает, что нравится мужчинам, и не испытывает недостатка во внимании. Возможно, по этой причине девушке часто приходится сталкиваться с завистью со стороны конкуренток.

Например, неделю назад Марго позавидовала гостья одного из корпоративов, где, кстати, певица работала.

Выступление Овсянниковой прошло как по маслу. Затем на сцену вышел ее коллега и друг Jerry. Марго подошла ближе и стала танцевать. Певица сексуально извивалась в мини-платье. Затем одна из посетительниц, будучи в изрядном подпитии, устремилась к сцене. Возможно, женщина просто приревновала певицу. Она буквально накинулась на Овсянникову и начала бить по голове сначала руками. А когда исполнительница упала, то получила по голове и ногами. Дерущихся едва разняли. В результате сильных ударов Марго получила физические увечья — ее увезли в больницу.

«Мы не собираемся оставлять это просто так, — поделилась со «СтарХитом» продюсер звезды Диана Бичарова. — Сейчас устанавливаем личность этой женщины и планируем подавать в суд по статье 213 УК РФ за хулиганство! Так вести себя нельзя. Это какой-то беспредел. Артистка теперь работать какое-то время не сможет».

Кстати, это не первый случай, когда Овсянникова пострадала от рукоприкладства. Этим летом певицу поколотил турецкий бизнесмен, с которым Марго на тот момент крутила роман.



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