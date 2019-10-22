Валентину Талызину госпитализировали с сердечным приступом

Артистке потребовалась помощь медиков. Ряд изданий сообщил, что у Валентины Талызиной случилась ишемическая атака. Домой актрису смогут отпустить лишь через несколько дней.

Звезда театра и кино Валентина Талызина почувствовала себя нехорошо и была вынуждена обратиться за помощью ко врачам. По некоторым данным, у артистки случился микроинсульт. Ее состояние оценивается как средней тяжести, но жизни 84-летней актрисы ничего не угрожает. Позднее ее переведут в реабилитационный центр, где Талызина проведет несколько дней.

Валентина Талызина родилась в 1935 году в Омске. Более 60 лет актриса служит в Академическом театре имени Моссовета. На счету народной артистки РСФСР десятки ролей в театре и кино. Она играла в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Афоня», «Зигзаг удачи», «О бедном гусаре замолвите слово» и других кинолентах.

Также Талызина озвучивала героев популярных советских мультфильмов. Ее голосом говорят мама Дяди Федора из мультика «Трое из Простоквашино» и многие другие персонажи.

За всю карьеру у Талызиной было немало спорных ситуаций с коллегами. Например, артистка сильно обижалась, что Эльдар Рязанов пригласил сниматься в картину «Ирония судьбы, или С легким паром!» в главной роли Барбару Брыльска. Талызиной досталась лишь роль подруги героини Наденьки. Но именно ей выпала возможность озвучивать Брыльску.

Спустя много лет Талызина отметила в одной из программ, что Брыльска обязана ей своей славой. «Она ничего не играла, она приезжала с товаром, что-то продавала, вывозила потом картины. Она понятия не имела, что играет ленинградскую учительницу… Я тоже хотела ее сыграть, но Рязанов дал роль подружки только. Но мой голос подошел к голосу Пугачевой, поэтому я озвучивала Надю», — отмечала Талызина.

Барабара позднее заявила, что Талызина клевещет на нее: «Из-за Талызиной, завистливой и злой, мало кто знает, что Рязанов хотел снимать учительницу польского языка, и мой акцент был бы слышен».

Спустя некоторое время актрисы все же помирились, а Брыльска даже извинилась.



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