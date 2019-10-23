Бочкарева посетовала на травлю в соцсетях



Актриса Наталья Бочкарева пожаловалась на многочисленные нападки и травлю в соцсетях. Об этом она рассказала в обращении к поклонникам и журналистам в Instagram.

По словам звезды, она столкнулась с волной негатива в свой адрес. Актриса призналась, что не понимает причин «ненависти и злости» со стороны некоторых пользователей.

«Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила целый «Камаз» негатива!» — заявила Бочкарева.

Артистка отметила, что прекрасно понимает желание подписчиков узнать подробности недавнего скандала с ее участием. Однако Бочкарева подчеркнула, что не обязана никому ничего объяснять. Звезда возмутилась, почему публичный человек «должен рассказывать о каждом своем шаге на весь мир».

Бочкарева заявила, что не хочет, чтобы журналисты донимали ее детей и родственников, дежурили под окнами, выключали свет и выкуривали ее из дома. Кроме того, она возмутилась тем, что некоторые «активные персонажи» бегают по телешоу, чтобы ее опорочить, сделать рейтинги себе и программам.

Актриса призвала СМИ оставить ее в покое. Она подчеркнула, что не позволит называть себя наркоманкой, и поблагодарила всех, кто ее поддерживает.

Напомним, задержание Бочкаревой произошло в сентябре на одной из дорог Москвы. Правоохранители якобы обнаружили при ней запрещенное наркотическое вещество кокаин, которое актриса прятала в трусах.

Сама звезда все обвинения отвергала и даже угрожала судебным иском против тех, кто якобы распространяет о ней слухи. Однако в правоохранительных структурах подтвердили, что задержание было.

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