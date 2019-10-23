Шварценеггер признался, как чуть не умер во время шестой операции на сердце



Артисту пришлось заменить лёгочный клапан, установленный двадцать два года назад.

Голливудский актёр, политик и культурист Арнольд Шварценеггер рассказал, что в марте 2018 года чуть не умер во время шестой операции на сердце. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.

— Чем старше ты становишься, тем труднее. Тело уже не так быстро восстанавливается, но я быстро реабилитировался и даже вернулся в спортзал, чтобы продолжить тренировки для съёмок в последнем "Терминаторе", — признался артист в интервью изданию.

Кроме того, Шварценеггер добавил, что, когда только начал приступать к тренировкам, у него было несколько ограничений. В частности, врачи и тренеры настаивали на том, чтобы он на пару месяцев исключил из своей спортивной программы жим лёжа.

Тем не менее сложная операция не помешала 72-летнему актёру прийти в форму.

— Я всё ещё могу позволить себе появляться обнажённым на экране, — похвастался он.

Напомним, картина "Терминатор. Тёмная судьба" должна появиться на больших экранах 31 октября 2019 года. Создатели фильма отбросили в сторону всё, что произошло после второй части фильма, и расскажут о событиях, которые предшествовали его третьей части — "Терминатор. Восстание машин". Первые кадры ленты уже публиковал Лайф.



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