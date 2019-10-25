Бузова пошутила над Собчак, отчитывающейся перед супругом



Известная телеведущая Ксения Собчак выиграла премию журнала Moda Topical «Прорыв года», отобрав победу у своего главного конкурента — Ольги Бузовой. Впрочем, последняя тоже не осталась без внимания, и забрала номинацию «Певица года».

Примечательно, что девушки, между которыми прежде был серьезный конфликт, на церемонии награждения вели себя вполне радушно, хотя Бузова по-дружески подначивала свою давнюю подругу. Так, например, она уличила телеведущую в том, что та отчаивается о происходящем перед мужем по SMS.

«Только что я стала свидетелем, как Ксения Анатольевна отчитывается перед своим мужем. Как это мило! Когда женщина любит, она просто прекрасна. Даже Собчак стала прекрасной», — шутит Бузова, показывая в камеру явно засмущавшуюся подругу.

Напомним, что 13 сентября Собчак и режиссер Константин Богомолов наконец-то решили официально оформить свои отношения. Пара поженилась в столичном Грибоедовском дворце бракосочетаний, после чего закатила большую вечеринку, на которой счастливая невеста исполнила для своего избранника эротический танец, чем окончательно смутила родителей Богомолова.

Бузова же по-прежнему не замужем, что дает ей большие возможности как для колкостей в адрес женатой Собчак, так и для развития собственного бизнеса. Свое свободное положение девушка уже обыгрывала в шоу «Замуж за Бузову» и повторяет это делать в новом проекте «План Б», который она запустила вместе с резидентом Comedy Club Тимуром Батрудиновым.



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