Врач впервые связал причину болезни Заворотнюк с «генами рака»



Рак мозга, который якобы диагностирован у актрисы Анастасии Заворотнюк, мог развиться у звезды из-за генетических особенностей, а не из-за процедуры ЭКО и стволовых клеток. Об этом рассказал онколог, хирург, врач высшей категории Анатолий Михайленко.

Онколог впервые связал причину болезни Заворотнюк с «генами рака», сообщает «Дни.ру». Специалист объяснил, что опухоль головного мозга — глиобластома, которая, по слухам, существует у артистки, могла образоваться из-за их наличия.

«Если говорить об основной причине глиобластомы, то это изменения гена АРС, которые передаются по наследству. Если у ближайших родственников в анамнезе был синдром Горлина или болезнь Бурневилля, есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию», — рассказал Михайленко.

Он подчеркнул, что эти генетические изменения никак не связаны с искусственным оплодотворением, о котором говорят применительно к Заворотнюк.

Ранее в Сети появилась информация о том, что причиной тяжелого заболевания звезды могла стать процедура экстракорпорального оплодотворения, на которую актриса пошла в 47 лет, чтобы родить дочь.

Эта теория была мотивирована тем, что во время ЭКО пациенткам вводят большие дозы различных гормональных средств, и это в любом случае не проходит для организма бесследно.

Однако впоследствии некоторые медики заявили, что беременность все же не может быть причиной рака. В частности такое мнение выразил директор Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадий Сухих, он отметил, что некоторые пациентки центра, будучи беременными, получали химиотерапию и смогли родить детей.

Его мнение разделила и акушер-гинеколог Кетино Ахвледиани, которая объяснила, что если у женщины не было опухоли до ЭКО, то сама процедура не могла привести к ее возникновению. Беременность способна спровоцировать только рост опухоли, отметила врач.

Родные актрисы и ее официальные представители не комментируют состояние здоровья артистки и не разглашают ее диагноз. До последнего времени они хранили абсолютное молчание. Лишь на прошлой неделе представители Заворотнюк дали официальный комментарий о здоровье актрисы, подтвердив, что она действительно проходит лечение.

Напомним, слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились этим летом, когда она резко перестала появляться на светских мероприятиях и в спектаклях.



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