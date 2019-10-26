Пугачева напугала поклонников «посмертной маской»



Народная артистка СССР Алла Пугачева анонсировала выход своего юбилейного концерта, показ которого в виде фильма вскоре начнется в кинотеатрах страны. Однако публикация певицы, а именно снимок, прикрепленный к посту, вызвала неоднозначную реакцию фанатов.

На своей странице в социальной сети Instagram Пугачева объявила, что 31 октября на больших экранах начнутся показы ее шоу, которое в апреле с аншлагом прошло в Кремлевском дворце.

«До встречи на экранах кинотеатров вашего города. «Тот самый концерт», 31 октября», — написала она.

Анонс Пугачева сопроводила селфи, снимок явно был обработан в специальных программах. Многочисленные поклонники не могли не заметить «преображение» исполнительницы, которое их напугало. Они назвали ретушь чрезмерной, а лицо известной артистки — «посмертной маской».

«Вы слепые? Это манекен. Так не может выглядеть живой человек», — обратилась к комментаторам taafonina956.

«Ужас, а мне вообще кажется, что это — восковая фигура!» — вторила ей ritadzodz_.

При этом большинство фанатов с восторгом восприняли анонс, поскольку далеко не многие из-за дороговизны билетов смогли своими глазами увидеть нашумевшее шоу Пугачевой. Ждут киносеансы, как оказалось, не только поклонники известной певицы, но и ее коллеги. К примеру, Игорь Николаев признался, что готов посмотреть концерт еще раз, но уже в виде фильма.

Как напоминает НСН, артистка 15 апреля отмечала 70-летие. После юбилейного концерта Пугачевой фанаты делились своими эмоциями — многие признались, что не смогли сдержать слез во время выступления певицы. Знаменитые хиты исполнительницы Кремлевский дворец встречал стоя.

Среди зрителей были замечены певцы Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров с детьми, Николай Басков, Александр Буйнов и многие другие, передает телеканал «360». В первых рядах были почетные гости: Максим Галкин, муж исполнительницы, и их дети Елизавета и Гарри. Присутствовала также дочь Пугачевой от первого брака Кристина Орбакайте с детьми. Кульминацией мероприятия стал их выход на сцену.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







