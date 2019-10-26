Лолита считает бывшего супруга кровососом



Известная певица Лолита Милявская после тяжелого разрыва назвала бывшего супруга Дмитрия Иванова кровососом.

Певица тяжело переживала развод с молодым мужем — за пять месяцев Лолита потеряла 15 килограммов и даже думала обратиться к психологу. Но время лечит, и сейчас артистка с юмором относится к разрыву с Ивановым.

«Потому что кровососы отваливаются! Давайте про бывших уже забудем. Я не помню, кто у меня был предпоследним!» — заявила Лолита.

Фанаты также отметили, что расставание с пятым мужем пошло певице на пользу и она стала выглядеть лучше, чем прежде.

Супругам дали месяц на раздумья, но певица уже не думает возвращаться к Иванову. И если раньше Лолита говорила, что готова принять «блудного» мужа, то теперь ее мнение кардинально изменилось, сообщает «Собеседник». Теперь на вопрос о возвращении Иванова артистка отвечает отказом, пишет «Культуромания».

СМИ предполагают, что Лолита изменила свое отношение к ситуации с разводом после того, как узнала об измене 44-летнего теннисиста. Под предлогом выездных турниров мужчина ходил налево, при этом тратя деньги Милявской. Когда речь зашла о разводе, Иванов попытался начать зарабатывать рекламой своих услуг в социальных сетях.

В настоящее время теннисист встречается с владелицей косметологической клиники из Белоруссии Ольгой Кулиевой. Лолита отреагировала на это с иронией, назвав женщину «новой жертвой» бывшего мужа. Кроме того, певица рассказала о главной причине развода с Ивановым, сообщает телеканал «360».



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