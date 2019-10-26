Шнуров считает, что чтением успеха не добьешься



Музыкант Сергей Шнуров заявил, что начитанность не гарантирует человеку достижения успеха. Свою точку зрения он высказал на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре на тему «Могут ли россияне вновь стать самой читающей нацией».

Шнуров констатировал, что ребенок не захочет читать, если соответствующего примера нет в семье. Певец подчеркнул, что у ребенка может быть отец, который «не читает и прекрасно себя чувствует с бутылкой водки перед телевизором», передает «Газета.ru». Кроме того, музыкант заметил, что начитанность не гарантирует успех.

«Маленькие люди в принципе совсем не глупые. Они смотрят на стратегии родителей, на людей, которые добиваются успеха, — заявил лидер распавшейся группировки «Ленинград». — Для того, чтобы сейчас в современной России добиться успеха, не обязательно читать. Никто и ничто не гарантирует, что он будет подниматься в социальном сплаве, если будет читать».

Он напомнил, что долгое время выступал в качестве члена жюри премии «Национальный бестселлер». Шнуров отметил, что там для себя он сделал неожиданное открытие.

«Что я увидел: туда просто перестали ходить симпатичные девушки, — констатировал исполнитель. — Они просто исчезли, то бишь писатель никому не интересен. Все, это мертвая тема. О чем мы говорим?»

В заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре также участвовали спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, драматург Николай Коляда, гендиректор Государственного академического Большого театра Владимир Урин другие.

Ранее сообщалось, что своим последним турне группировка «Ленинград» поставила абсолютный рекорд посещаемости в России.

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