Стали известны самые громкие скандалы, случившиеся на «Поле чудес»

26.10.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Стали известны самые громкие скандалы, случившиеся на «Поле чудес»
Одна из самых долгоживущих российских передач «Поле чудес» в пятницу празднует свое 29-летие. В честь этого СМИ вспомнили самые громкие скандалы, которые случались в студии народного шоу.

Так, например, в 1992 году, во время сотого выпуска, зритель в зале испортил всю игру, выкрикнув участнику передачи правильный ответ, когда тот уже отгадал три буквы. В итоге смутьяна вывели из студии, а игроку заменили слово, но с новой задачкой он справиться не смог и вместо того, чтобы поехать домой на призовом автомобиле, был вынужден довольствоваться утешительным призом в виде видеомагнитофона.

В другом выпуске врач-психиатр из Хабаровска устроил скандал, когда ему подарили ящик, в котором находилось обыкновенное яйцо. Гость начал кричать и обвинять ведущего Леонида Якубовича в мошенничестве. Успокоился он только после того, как тот разбил яйцо и достал оттуда чек на 10 тысяч долларов, пишет «Культуромания».

Напомним, что телеигра «Поле чудес» выходит на российских экранах с 1990 года. Ее первым ведущим был известный советский журналист Владислав Листьев, однако участвовал в проекте он всего лишь год, после чего, в ноябре 1991 года, его сменил Якубович, ставший лицом шоу.

Программа известна тем, что гости всегда приносят ведущему разные подарки: от соленых огурцов до папахи. Нередко Якубович съедал продукты в прямом эфире. Хотя большинство подарков после передачи на самом деле оставляют гостям, которые могут перекусить после продолжительного съемочного процесса или забрать еду с собой.

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