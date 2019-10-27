Нестираный кардиган Курта Кобейна оказался дороже, чем мерседес Элвиса Пресли

Фанаты лидера Nirvana готовы дорого заплатить за личные вещи кумира.

Лидер первой гранж-группы Nirvana Курт Кобейн ушел из жизни 5 апреля 94 года, но не утратил популярности. Блокноты для записи, футболки, первые диски музыканта охотно и за большие деньги покупают на аукционах.

На этот раз Julien’s Auctions отправила с молотка шерстяной кардиган рокера. Владелец бережно хранил его с тех пор, как он ему достался — в 1993 году после выступления Nirvana в Нью-Йорке на концерте MTV Unplugged.

С тех пор вещь ни разу не побывала в стирке или химчистке и, по заверениям продавцов, должен был сохранить дух вечного бунтующего подростка, коим и был Кобейн. Изначально верхней планкой считалась сумма в 200, 000 долларов. Но торги прошли более, чем успешно и свитер легендарного музыканта был продан за рекордные 340,000 долларов.

Представитель Julien’s Auctions, слова которого приводит CNN, отметил, что, пожалуй, это самый дорогой свитер, когда либо проданный на аукционе. При этом стоит добавить, что на торгах были представлены и вещи других знаменитостей. Например, Mercedes-Benz 450 SL Gold Coupe 1974 года, принадлежащий Элвису Пресли. Уникальный автомобиль был продан «всего» за 125,000 долларов.



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