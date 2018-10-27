«Он держался до последнего». Жена поведала о смерти Николая Караченцова



У народного артиста РСФСР начались проблемы с почками, метастазы поразили почти все органы.

Жена Николая Караченцова Людмила Поргина считает, что её супруг покинул этот мир готовым для рая. Об этом она рассказала в беседе с телеграм-каналом LIFE SHOT.

— Он держался до последнего. Он очень сильный человек и физически и духовно. Мы за него все молились. Я думаю, что Бог его пожалел, чтобы больше его не мучать. Он покинул этот мир совершенно приготовлен для рая, — отметила она.

Напомним, сегодня утром умер народный артист РСФСР Николай Караченцов. До своего 74 дня рождения он не дожил всего день. На протяжении последних тринадцати лет актёр страдал от последствий страшной аварии. Тогда, в 2005 году, он получил тяжёлую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться.



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