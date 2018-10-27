Вдова Караченцова поведала, почему выбрала для похорон Троекуровское кладбище

27.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Вдова Караченцова поведала, почему выбрала для похорон Троекуровское кладбище
Вдова актера театра и кино Николая Караченцова Людмила Поргина поведала, почему выбрала для похорон супруга Троекуровское кладбище.

По ее словам, было предложено Троекуровское и Ваганьковское кладбища, но она решила остановиться на первом варианте.

«Там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины — Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин. Ему в такой компании будет хорошо», — заявила она РИА Новости.

Напомним, артист ушел из жизни утром в пятницу, 26 октября, не дожив всего один день до своего дня рождения. 27 октября Караченцову исполнилось бы 74 года.

Актер 13 лет назад попал в ДТП и получил серьезную травму головы. После автомобильной аварии он так и не смог вернуться на сцену родного «Ленкома», в котором служил не один десяток лет. Караченцов последний год боролся с онкологическим заболеванием, а несколько месяцев назад он заболел воспалением легких, которое тяжело протекало на фоне рака.

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