Тимати укатил на Мальдивы от недавно родившей Решетовой



Знаменитый российский исполнитель, участник лейбла Black Star Тимати спустя несколько дней после рождения своего сына, матерью которого стала модель Анастасия Решетова, улетел кататься на серфинге на Мальдивы.

Оказалось, причиной отъезда звезды Black Star стало вовсе не отсутствие желания видеть близких, а рабочая необходимость.

Артист улетел на острова, чтобы принять участие в открытии серфинг-кэмпа, «частного острова с домашней волной».

«Мы уже на месте. Завтра открытие кэмпа!!! Прогноз стоит отличный, погода — сказка !!! Следите за прямыми эфирами и сторис аккаунта!!! Всем, кто не смог попасть в этот раз с нами, следующий выезд в канун майских», — написал Тимати в своем Instagram.

Тимати регулярно занимается серфингом и даже приобщает к водному виду спорта свою маленькую дочь Алису, рожденную в предыдущем браке моделью Аленой Шишковой.

Как долго артист пробудет на Мальдивах в этой поездке, он не рассказал, но, вероятно, надолго не задержится, поскольку в России его теперь ждет недавно рожденный сын.

Ратмир Тимурович Юнусов — именно так назвал сына от Решетовой Тимати — родился 16 октября, в этот день исполнитель стал отцом во второй раз. Имя ребенку певец дал в честь своего друга Ратмира Шишкова, который погиб в автокатастрофе в 2007 году.



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