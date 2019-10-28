Сценаристы вынудили Джеймса Бонда жениться

28.10.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Сценаристы вынудили Джеймса Бонда жениться
Голливудскому актеру Дениэлу Крейгу пришлось жениться, по сценарию фильма «Не время умирать» его избранницей стала героиня Леа Сейду.

Новый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде уже готов к прокату. Картину снял режиссер Кэри Фуканага. Однако известный мувимейкер решил, что в ленте «Не время умирать» могут быть три разные концовки.

И в одной из них знаменитый ловелас наконец-то обзаведется семьей, пишет Mirror. Чем закончится очередная история о Бонде, держится в секрете.

Поговоривают, что сценаристы заставили Бонда жениться на знакомой из фильма «007: Спектр». Это Мадлен Суонн, которую сыграла французская актриса Леа Сейду.

Как пишут СМИ, лирическая концовка появилась под влиянием сценариста Фиби Уоллер-Бридж. Ее пригласили доработать проект «Не время умирать».

Ожидается, что в России фильм выйдет весной 2020 года.

В начале августа британские СМИ сообщили, что принц Чарльз получил приглашение сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде.

О решении члена королевской семьи пока неизвестно, но он побывал на съемочной площадке и пообщался с исполнителем главной роли Дениэлом Крейгом.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 5 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Сценаристы вынудили Джеймса Бонда жениться"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,219