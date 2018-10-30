Бывшая солистка «Сливки» чуть не покончила с собой



Дарья Ермолаева, участница некогда известного коллектива ВИА «Сливки», вернулась в столицу после многочисленных проблем, которые возникли в жизни. Она решила начать все с чистого листа, а также рассказала о том, что ей пришлось пережить за эти годы.

Жизнь бывшей участницы прославленного коллектива ВИА «Сливки» Дарьи Ермолаевой разделилась на две части. Первая — это известность, постоянные гастроли, съемки клипов и небывалая популярность, а вторая – жизнь в Бразилии, предательство мужа, безденежье и мысли о суициде. Об этом она рассказала в эфире программы «Перезагрузка» на телеканале ТНТ.

По словам Дарьи, когда умерла ее мама, то девушка почувствовала одиночество, она долго не могла смириться с уходом близкого человека. К тому времени она еще и потеряла работу в «Сливках», поэтому впала в депрессию, из которой ее вывел Денис Гатальский, впоследствии ставший ее мужем.

Жизнь начала налаживаться, девушка даже переехала в Бразилию, будучи беременной первым ребенком, но супруг Ермолаевой так и не появился в их домике на берегу моря. Когда сыну было четыре месяца она поняла, что осталась одна — пережила сильный стресс, из-за чего потеряла молоко.

Оправившись от ударов судьбы, Дарья встретила нового мужчину, бразильца, с которым начала жить вместе и родила второго ребенка. Мужчина оказался ревнив и постоянно устраивал молодой супруге сцены ревности, запирал ее дома. В итоге он промотал все накопленные Ермолаевой деньги. Это совпало с другим трагическим событием в жизни девушки — умер отец, который был ее поддержкой и опорой, а также помогал финансово.

«В какой-то момент я пошла к морю, залезла на камни и почувствовала сильное желание сброситься с них. Но мысль о двух сыновьях, которые останутся одни, меня отрезвила», — вспоминает Ермолаева.

После этого певица решила рассказать о своей тяжелой истории подписчикам, которые помогли ей собрать деньги на билеты, чтобы девушка вернулась в Москву. В столице она начала жизнь заново — именно поэтому она пришла на программу, чтобы специалисты помогли ей снова стать яркой и эффектной, с красивой улыбкой и прической. Даше подобрали новые вещи, некоторые из которых подчеркивали ее сексуальность, например, голубое приталенное платье ей явно очень к лицу.

Сама девушка, взглянув в зеркало, сначала даже не узнала себя, и осталась довольна изменениями, пообещав себе, что теперь будет следить за собой. Также она надеется встретить нового мужчину, который примет не только ее, но и двух очаровательных сыновей.



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