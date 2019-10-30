Пиар-директор Началовой отрицает слухи о причастности к ее смерти



Пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева опровергла слухи о причастности к смерти артистки.

На своей странице в Instragram Исаева ответила на обвинения в том, что она якобы «навела» на Началову порчу.

«Речь шла вообще не обо мне! О другом человеке! Мою фамилию приписали», — заявила пиар-директор певицы.

Она обвинила СМИ, «раздувшие» эту историю, в распространении «гнусной» информации и «монтаже нужного им хайпа в виде новости».

«Не назову имени той подруги Юли (Юлии Началовой — прим. ФАН), с которой она перестала общаться. Такой факт в ее биографии был. Но я глубоко порядочный человек, чтобы не опускаться до конкретных имен и фамилий. Я пишу про человеческие отношения, которые дали крен, а не про колдовство и сглаз», — отметила пиар-менеджер.

Исаева добавила, что некие «друзья», которые знакомы с ситуацией «изнутри», планируют высказать свое мнение по поводу этой клеветы.

«Знаете, я выдержу. Я уже перешагнула в завтрашний день», — заверила она.

Юлия Началова скончалась 21 марта на 39-м году жизни. Ранее ее госпитализировали в одну из московских больниц, затем перевели в другую клинику. Врачи диагностировали у певицы подагру и гангрену ноги. Как рассказала Исаева, вскрытие показало, что причиной смерти Началовой стал сепсис. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что наследниками Началовой стали ее родители — Виктор и Таисия Началовы, а также дочь Вера. Родственники стали владельцами половины четырехкомнатной квартиры покойной певицы и получили авторские права на все ее композиции.



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