Вид Моники Беллуччи шокировал фанатов

Поклонников неприятно поразил внешний вид 55-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи. В Сети распространилось фото артистки, покидающей свою квартиру в Риме.
При этом не все фанаты, привыкшие видеть безупречные образы артистки, которая в свои годы кажется намного моложе, были готовы увидеть звезду без ретуши.
«Она будто состарилась за один день. Очень много морщин», — написал один из пользователей Сети.
«Время безжалостно ко всем», — отметил другой.
«Серьезно, это она? Даже не верится», — добавили другие.
Были и те, кто заступился за Беллуччи, предположив, что актриса без макияжа, поэтому возрастные изменения так заметны.
В сентябре сообщалось, что поклонники не узнали Микки Рурка после его очередной пластической операции.
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