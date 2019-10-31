Вид Моники Беллуччи шокировал фанатов

31.10.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Вид Моники Беллуччи шокировал фанатовПоклонников неприятно поразил внешний вид 55-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи. В Сети распространилось фото артистки, покидающей свою квартиру в Риме.

При этом не все фанаты, привыкшие видеть безупречные образы артистки, которая в свои годы кажется намного моложе, были готовы увидеть звезду без ретуши.

«Она будто состарилась за один день. Очень много морщин», — написал один из пользователей Сети.

«Время безжалостно ко всем», — отметил другой.

«Серьезно, это она? Даже не верится», — добавили другие.

Были и те, кто заступился за Беллуччи, предположив, что актриса без макияжа, поэтому возрастные изменения так заметны.

В сентябре сообщалось, что поклонники не узнали Микки Рурка после его очередной пластической операции.

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