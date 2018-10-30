У Сергея Зверева обнаружили долги



«Король гламура» Сергей Зверев, который обожает окружать себя дорогими вещами, выяснилось, уже несколько месяцев не платит квартплату и транспортный налог на роскошную иномарку и задолжал свыше 110 260 рублей. Сам артист все отрицает.

Знаменитая стилист Сергей Зверев, узнав такую новость наверняка воскликнул свое знаменитое: «Звезда в шоке!» И правда, есть чему удивиться, ведь на сайте Федеральной службы судебных приставов он числится должником по нескольким пунктам. А его суммарный долг превышает 110 тысяч рублей.

Так, король гламура уже несколько месяцев не платит квартплату и пени, которые начисляются ему за шикарную квартиру в районе Тверской улицы, занимающую почти весь первый этаж дома. В ней сделан изысканный ремонт в итальянском стиле. За жилплощадь и «коммуналку» он должен около 45 тысяч рублей и почти 24 тысячи рублей.

Его помощница Светлана имеет доверенность, но общаясь с журналистами, отметила, что они постоянно гастролируют и иногда возможности оплатить у них нет.

«Сергей постоянно гастролирует, ему некогда изучать «платежки», а если он и бывает в Москве, то постоянно на репетициях, поэтому всеми его делами занимаюсь я, у меня есть доверенность», — рассказала девушка журналистам.

По ее словам, счета на квартплату они оплатят на днях, а вот с долг за транспортный налог она отрицает, потому что элитную иномарку Porsche Cayenne C исполнитель хита «Что ты делаешь Алла?» продал еще в 2012 году. Хотя на него до сих пор приходит налог в размере 10 тысяч рублей, включая пени на 11,5 тысяч рублей и почти на 21 тысячу рублей. Как рассказывает Светлана, она уже несколько раз ездила в налоговую и ГАИ, где доказала, что налог начисляется неправомерно, но его все равно начисляю из года в год.

«Мы его платим, ведь Сергею Анатольевичу не нужны проблемы с законом, ему по работе нужно постоянно перемещаться по миру. А эти 10 тысяч я оплатила семь месяцев назад», — добавила помощница Зверева.



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