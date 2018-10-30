Последние месяцы Караченцова: как знаменитый артист боролся с болезнью (видео)



В мае текущего года Николай Караченцов проходил серьезное лечение в элитной клинике Тель-Авива. Актеру оставалось жить пять месяцев.

Страшный диагноз — «неоперабельная раковая опухоль левого легкого» — Караченцову поставили в сентябре 2017 года. И снова началась борьба за жизнь народного артиста. Болезнь, химиотерапия и облучение подкосили и без того слабое здоровье актера: он передвигался только на инвалидной коляске.

Тогда, в Израиле, Николай Караченцов нервничал: ему предстоял очередной сеанс лучевой терапии. Супруга актера Людмила Поргина успокаивала мужа и взглядом не показывала, что сама сильно волнуется за него.

Людмила Поргина: «Ты жить хочешь? Я не слышу ответа. Нелепый вопрос, тогда все, нам это надо обязательно сделать, чтоб нам жить с тобой».

Жена Караченцова до последнего оставалась с мужем в процедурном кабинете, пока ее не выгнали врачи. Это была 29-я процедура лучевой терапии. Всего врачи назначили народному артисту 30. Он прошел их за два месяца. После процедуры — облучение занимает в общей сложности 3–4 минуты — Поргина первой встречала Николая Караченцова.

Жена Караченцова не скрывала: она использовала любой шанс, чтобы спасти актера. Лечение в израильской клинике обошлось почти в 4 млн рублей. Народному артисту помогали друзья и коллеги, семье такая сумма оказалась не по силам.

Людмила Поргина: «Когда у Коли обнаружили рак, врач сказал, что это раковое заболевание, он сказал: оперировать — я не знаю, и вообще ничего не надо делать, сколько проживет, столько проживет. Меня это просто поразило, меня это убило».

Людмила Поргина шутила: ее Кока — как ласково она называла Николая Караченцова — просто так от нее не отделается. Когда народный артист попал в тяжелую аварию, ей тоже говорили: «смирись», ведь актер получил травмы, несовместимые с жизнью. А она заставила прожить мужа еще 13 лет!

Людмила Поргин: «Мы стали бороться и никогда не сложим руки. Есть смысл в жизни, когда ты борешься за жизнь любимого человека».

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