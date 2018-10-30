В Нижнем Новгороде отменены «аморальные» концерты Элджея и Монеточки

Родители детей, увлекающихся творчеством исполнителей, сочли их песни безнравственными и неправильными.

Концерты сразу пяти российских молодёжных исполнителей отменены в Нижнем Новгороде после проверки областной прокуратуры. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте".

По данным паблика, в конце сентября группа местных жителей разослала в региональные министерства, а также детскому омбудмену письма с просьбой запретить выступления более десяти популярных артистов. В их число попали Монеточка, Jah Khalib, HammAli & Navai, The Hatters и другие.

По мнению возмущённых родителей, композиции исполнителей являются безнравственными и аморальными, а также могут научить юных слушателей не самым правильным вещам. Речь, к примеру, шла о пропаганде употребления алкоголя.

В итоге письмо дошло до прокуратуры, которая и инициировала проверку.

— Установлено, что фактически на мероприятиях исполнены композиции, содержащие нецензурную брань, а также иную запрещённую для распространения среди детей информацию, в том числе способную вызвать у них желание употребить алкоголь и запрещённые вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих, — говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

Кроме того, в действиях организатора одного из концертов прокуратура обнаружила признаки готовящегося правонарушения. Сейчас ему предъявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Как пишут СМИ, по итогам проверки были отменены концерты Элджея, Монеточки, Jah Khalib, MATRANG и Ганвеста.



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