49-летняя Бледанс предлагает фанатам выбрать ей жениха

03.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

49-летняя Бледанс предлагает фанатам выбрать ей жениха
49-летняя актриса и ведущая Эвелина Бледанс предлагает своим фанатам выбрать, какой тип мужчин ей подходит лучше всего. Она опубликовала в Instagram несколько фото с представителями разных профессий.

"Какой тип мужчины мне больше подходит? 1. Интеллектуал 2. Артист 3. Спортсмен 4. Чиновник. Листаем-выбираем", — написала артистка.

Некоторые комментаторы стали выбирать Бледанс жениха. Другие же поинтересовались, не находится ли актриса в интересном положении, ведь, как было объявлено в одном из шоу, Эвелина решилась на ЭКО.

Часть подписчиков и вовсе предположила, что никакой из перечисленных типов артистке не подходит и ей попросту нужно найти "кого-то помоложе".

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