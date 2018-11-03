Миллионер из шоу «Замуж за Бузову» вместо Ольги выбрал простушку-скромницу



Миллионер Евгений Назаров познакомился с новой девушкой. Участник шоу "Замуж за Бузову" устроил кастинг невест.

Евгений боролся за руку и сердце поющей телеведущей Ольги Бузовой. Он дошел практически до финала, однако решил взять два миллиона рублей и покинуть проект "Замуж за Бузову".

Назаров объяснил свое решение тем, что артистка игнорировала его и не приглашала на свидание. Миллионер передал Ольге письмо, где отмечал, что она уже влюблена в другого. Назаров предугадал, что Бузова выберет Дениса Лебедева.

Сразу после того, как Евгений покинул шоу, он взялся за поиски невесты. В личном микроблоге он предложил подписчицам сходить с ним на свидание. Множество девушек ответило на заявку экс-участника "Замуж за Бузову". Из них он выбрал нескольких претенденток, с которыми пообщался лично.

В результате своеобразного кастинга он обрел любовь. В своем Instagram он представил новую избранницу.

"Я нашел ТУ которую искал всю ЖИЗНЬ. Слава богу. Я очень рад что мы наконец встретились МИЛАЯ @marina_brilka. Спасибо вселенной что подарила мне такую волшебную девушку !!!(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Назаров.

Фолловеры отметили, что молодые люди очень хорошо смотрятся вместе. Однако некоторые посчитали, что Назарову не нужно было заводить отношения с девушкой, которая хоть и очень мила, но на фоне поющей телеведущей выглядит простушкой. По их мнению, Евгению необходимо еще раз попытать счастье с Ольгой, ведь ее роман с победителем шоу "Замуж за Бузову" не сложился.

Напомним, победитель проекта Денис Лебедев оказался не тем, за кого себя выдавал. В СМИ появились шокирующие подробности об участнике реалити-шоу, претендующем на ее руку и сердце. Оказалось, что у сыровара куча долгов и любовница, которую он поколачивал. Также стало известно, что мужчина пришел на проект "Замуж за Бузову" ради пиара.



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