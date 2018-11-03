Миллионер из шоу «Замуж за Бузову» вместо Ольги выбрал простушку-скромницу

03.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Миллионер из шоу "Замуж за Бузову" вместо Ольги выбрал простушку-скромницу
Миллионер Евгений Назаров познакомился с новой девушкой. Участник шоу "Замуж за Бузову" устроил кастинг невест.

Евгений боролся за руку и сердце поющей телеведущей Ольги Бузовой. Он дошел практически до финала, однако решил взять два миллиона рублей и покинуть проект "Замуж за Бузову".

Назаров объяснил свое решение тем, что артистка игнорировала его и не приглашала на свидание. Миллионер передал Ольге письмо, где отмечал, что она уже влюблена в другого. Назаров предугадал, что Бузова выберет Дениса Лебедева.

Сразу после того, как Евгений покинул шоу, он взялся за поиски невесты. В личном микроблоге он предложил подписчицам сходить с ним на свидание. Множество девушек ответило на заявку экс-участника "Замуж за Бузову". Из них он выбрал нескольких претенденток, с которыми пообщался лично.

В результате своеобразного кастинга он обрел любовь. В своем Instagram он представил новую избранницу.

"Я нашел ТУ которую искал всю ЖИЗНЬ. Слава богу. Я очень рад что мы наконец встретились МИЛАЯ @marina_brilka. Спасибо вселенной что подарила мне такую волшебную девушку !!!(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Назаров.

Фолловеры отметили, что молодые люди очень хорошо смотрятся вместе. Однако некоторые посчитали, что Назарову не нужно было заводить отношения с девушкой, которая хоть и очень мила, но на фоне поющей телеведущей выглядит простушкой. По их мнению, Евгению необходимо еще раз попытать счастье с Ольгой, ведь ее роман с победителем шоу "Замуж за Бузову" не сложился.

Напомним, победитель проекта Денис Лебедев оказался не тем, за кого себя выдавал. В СМИ появились шокирующие подробности об участнике реалити-шоу, претендующем на ее руку и сердце. Оказалось, что у сыровара куча долгов и любовница, которую он поколачивал. Также стало известно, что мужчина пришел на проект "Замуж за Бузову" ради пиара.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 4 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Миллионер из шоу «Замуж за Бузову» вместо Ольги выбрал простушку-скромницу"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,209