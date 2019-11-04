Роза Сябитова рассказала о судьбе «избивавшего» ее бывшего мужа

04.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Роза Сябитова рассказала о судьбе "избивавшего" ее бывшего мужаТелеведущая Роза Сябитова ответила подписчику, который поинтересовался судьбой "избивавшего" ее экс-супруга.

По словам телеведущей, он женился еще раз, из-за чего Сябитова раскритиковала ряд жительниц страны.

"Не поверите, он еще раз женился. В России много дур!" — написала ведущая передачи "Давай поженимся!".

Сябитова также ответила на комментарий подписчицы, которая заметила, что она "сама не может найти себе вторую половинку, зато других учит".

"Сваха не должна быть замужем. Это издержки профессии", — парировала телеведущая.
С 2008 по 2011 год Сябитова состояла в браке с продюсером Юрием Андреевым, который, по словам телеведущей, наносил ей побои.

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