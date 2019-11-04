«Солнечный» сын Бледанс скрылся от нее в арабском отеле



Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, как утром проснулась в номере с пустой детской кроваткой.

Сейчас Бледанс с сыном отдыхает на берегу Персидского залива и регулярно делает посты об этом в своем Instagram. Однако отдых артистки не обошелся без переживаний.

Одним утром звездную мать разбудил телефонный звонок в номер: актрисе сообщили, что ее семилетний сын Семен находится в отеле на ресепшн.

Увидев, что кровать Семена пуста, Бледанс спросонья ринулась к стойке информации, где обнаружила ребенка босым и в пижаме, мило беседующим с персоналом отеля.

Актриса поделилась, что так и не смогла понять, как сын смог сбежать: открыть тяжелую дверь, пройти по запутанным коридорам и спуститься на лифте.

Самостоятельность Семена повергла Бледанс в шок и заставила серьезно побеспокоиться, поскольку он не просто маленький мальчик, который отправился в одиночку гулять в чужой стране, но и «солнечный» ребенок, имеющий синдром Дауна.

«Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать… До сих пор сердце выскакивает из груди! Похоже, мой суперпослушненький сыночек повзрослел… И что же делать, чтоб мой юный исследователь не отправился на очередные поиски приключений? Дверь на замок, ключ в сейф и баррикады построить?..» — предположила испуганная актриса.

Сейчас семилетний Семен Семин, рожденный в третьем браке актрисы с режиссером и продюсером Александром Семиным, вместе со своей звездной мамой проводит осенние каникулы в ОАЭ. Несмотря на непростой диагноз, он постоянно находится в обществе, этому активно способствуют родители.

Время от времени мальчику проводят операции. В частности, одна из них была сделана в октябре 2018 года. Другую Семен перенес конце 2017, когда у него был диагностирован врожденный вывих надколенников. Бледанс отмечала, что это незначительная аномалия, в отличие от многих других, которые могут сопутствовать синдрому Дауна.



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