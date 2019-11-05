Муж Заворотнюк смог спасти Навку от серьезной травмы на шоу в Петербурге



Фигурист Петр Чернышев спас свою партнершу по шоу «Руслан и Людмила» Татьяну Навку, которая едва не получила серьезную травму во время выполнения программы.

Инцидент с Навкой произошел в Петербурге. Во время ледового шоу 44-летняя спортсменка на полном ходу врезалась в массивную железную кровать. На помощь ей поспешил Чернышев, который исполняет главную роль в «Руслане и Людмиле». Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк подхватил партнершу, и Навка с улыбкой на лице продолжила свое выступление.

Супруга пресс-секретаря президента России в беседе с «АБН» подтвердила, что ударилась во время шоу, но, по ее словам, обошлось без травм.

Звезда фигурного катания добавила, что инцидент случился из-за стечения обстоятельств и человеческого фактора. Команда шоу вывезла кровать не совсем вовремя, из-за чего спортсменка столкнулась с реквизитом, отметило «Утро.ру».

«Все в порядке. И кровать починили. А меня спас Петр Чернышев, который потом очень крепко меня держал. Настоящий рыцарь и кавалер!» — подчеркнула Навка.

Ранее сообщалось, что выручка от ледового шоу Навки, которое состоится в Москве 10 ноября, пойдет на лечение звезды «Моей прекрасной няни», супруги партнера фигуристки по «Руслане и Людмиле» Петра Чернышева Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от рака мозга.

Еще летом в прессу просочилась информация, что Заворотнюк тяжело больна. СМИ утверждали, что актриса впала в кому, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом семья «няни Вики» до сих пор не дала никаких внятных комментариев о здоровье знаменитости.



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